Fethiye Belediyesi, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Ödül Kazandı

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" ve "Antik Pedal" projesi ile ödüle layık görüldü.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve yerel yönetimlerde iyi uygulamaların teşvik edilmesini amaçlayan Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması sonuçlandı. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, Fethiye Belediyesi iki farklı projesi ile ödüle layık görüldü. Çevre Koruma Altyapı Çalışmaları kategorisinde, "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" ve "Antik Pedal" isimli proje Burhanettin Onat Anı Ödülü kapsamında Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

"Üretmeye, geliştirmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ödülü tüm Fethiye halkı adına aldığını belirterek, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve destekleriyle bizleri her zaman güçlendiren herkese teşekkür ediyorum. Fethiye'miz için üretmeye, geliştirmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Karaca'ya ödülleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek tarafından takdim edildi.