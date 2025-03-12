Fethiye Belediyesi'nden Arıcılara Destek: Arıcı Körüğü Dağıtımı Gerçekleşti

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, ilçede arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticilere arıcı körüğü dağıttı. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) üyesi olan arıcılara yönelik sağlanan bu destekle tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlıyor.

Fethiye Belediyesi, üreticilere arıcı körüğü dağıttı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen dağıtım programına Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Meclis Üyeleri Ruhtan Başkaya ve Muharrem Akalın, Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu ile çok sayıda arıcı katıldı.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) üyesi olan arıcılara yönelik sağlanan destekle tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Fethiye Belediyesi'nin dağıttığı arıcı körükleri, ilçede bulunan yaklaşık 30 bin kovanda kullanılacak.

"Desteklerin devamını sağlamak için uğraşacağız"

MAYBİR Başkanı Veli Türk, arıcılara verdiği desteklerden dolayı Fethiye Belediyesi'ne teşekkür ederek, iş birliğinin devam etmesini temenni etti. Türk, arıcı körüğünün maddi destekten çok manevi bir destek olduğunu söyledi.

Sosyal Yardım İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu ise "Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca öncülüğünde çalışmalarımız devam ediyor. Üretime desteklerimiz sürüyor. Arıcılarımıza desteklerimize başladık, bundan sonraki süreçte de bu desteklerin devamını sağlamak için uğraşacağız" dedi.

Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya da bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, arıcılara yönelik desteklerin süreceğini belirtti. Belediye Başkanı Alim Karaca ise üreticilerle bizzat ilgilenerek, her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtım töreninde, ilerleyen süreçte farklı desteklerin de sağlanacağı bildirildi.