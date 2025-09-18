Fethiye Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Hafta boyunca planlanan spor organizasyonları hem katılımcılardan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Fethiye Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye Körfezi'nde kürek, kano ve paddle board sürüşü gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, sporcular Fethiye Belediyesi Kayıkhanesi'nden hareket ederek Şövalye Adası'na kürek çekti. Vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

"Sporun birleştirici gücünü bir kez daha gördük"

Etkinliklerin önemine değinen Fethiye Belediyesi Spor Eğitmeni Ahmet Fevzi Özden, "Avrupa Hareketlilik Haftası, sağlıklı yaşamı teşvik eden, çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını artırmayı hedefleyen uluslararası bir farkındalık haftası. Fethiye Belediyesi olarak biz de bu haftayı dolu dolu geçirmek için çeşitli spor etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün kürek, kano ve paddle board ile denizde keyifli bir gün yaşadık. Katılımın yüksek olması bizleri son derece mutlu etti. Sporun birleştirici gücünü burada bir kez daha gördük" dedi.

"Tüm halkımızı etkinliğe davet ediyoruz"

Etkinliklerin devam edeceğini belirten Özden, "Yarın yani 19 Eylül'de, saat 14.00'te Beşkaza Meydanı'ndan başlayacak bisiklet sürüşü etkinliğimiz olacak. Sporcularımız ve vatandaşlarımızla birlikte Yeşil Vadi'ye kadar pedal çevireceğiz. Tüm halkımızı bu etkinliğe davet ediyoruz" diye konuştu.