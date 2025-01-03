Fethiye Belediyesi'nden Cuma Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi'nden Cuma Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı

Fethiye Belediyesi, Cuma Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Alim Karaca, uygulamanın geleneksel hale getirileceğini açıkladı.

03.01.2025 15:57
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(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, bugün sabahın erken saatlerinde Cuma Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara çorba ikram etti.

Fethiye Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ardından bugün de Cuma Pazarı'nda vatandaşlara çorba dağıttı. İkrama, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Başkan Yardımcısı Veli Uysal da katıldı.

Başkan Karaca, "Daha önce üniversite öğrencilerimize yaptığımız çorba ikramını bugün de Cuma Pazarı'nda gerçekleştiriyoruz. Üretici pazarına köyden gelen yurttaşlarımız ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza sabah erken saatlerde sıcak çorbamızı ikram ediyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz ve her hafta cuma günü sıcak çorba ikramında bulunmak istiyoruz. Halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye Belediyesi'nden Cuma Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye Belediyesi'nden Cuma Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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