Fethiye Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla 16 Mayıs 2025 Cuma günü "Farkındayız, her zaman yanınızdayız" sloganıyla etkinlik düzenleyecek.

Fethiye'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü 11.30 ile 14.30 saatleri arasında Akmaz Halk Plajı ve mesire alanında düzenlenecek farkındalık etkinliğiyle, özel gereksinimli bireyler ve aileleri keyifli bir gün geçirecek.

Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye personeli, ilçedeki çeşitli engelli derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılacağı etkinlikte çocuklar için yüz boyama aktiviteleri ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek. Katılımcılara ücretsiz yemek servisinin de sunulacağı etkinlik ile Akmaz Halk Plajı ve mesire alanı 2025 yaz sezonuna "Merhaba" demiş olacak.