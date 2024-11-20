Fethiye Belediyesi\'nden Engellilere Destek Protokolü

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(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, Fethiye Mobilyacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında engelli yurttaşlara ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik montaj ve destek hizmetleri sunulacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile Fethiye Mobilyacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıymet Korkmaz arasında engelli vatandaşlar için iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Karaca, protokole ilişkin şunları söyledi:

"Dezavantajlı yurttaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün, Fethiye Mobilyacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile anlamlı bir protokol imzaladık. Bu iş birliğiyle, Fethiye'mizde yaşayan engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik montaj ve destek hizmetleri sunacağız. Dernek üyeleriyle birlikte, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne olan inancımızla, bu değerleri Fethiye'mizin her noktasında yaşatmaya kararlıyız. Fethiye Mobilyacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıymet Korkmaz ve değerli dernek üyelerine, bu anlamlı projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."