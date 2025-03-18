Fethiye Belediyesi'nden 'Hoşgeldin Bebek' Projesi ile 1800 Aileye Destek

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında bugüne dek bin 800 aileye ulaşıldı.

Fethiye Belediyesi ekipleri, "Hoşgeldin Bebek" projesi çerçevesinde aile ziyaretlerine devam ediyor. Bugüne kadar bin 800 aileye ulaşılan projeyle, yeni doğan bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler takdim edilerek, belediyenin destekleri sunuluyor.

Son gerçekleştirilen ziyaretlere Belediye Başkan Vekili Veli Uysal, İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan, Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kıroğlu ve Proje Müdürlüğü'nden Yunus Emre Aşan katıldı.

Ailelere bebek bakım ürünleri içeren hediye paketleri takdim edilirken, belediye yetkilileri yeni ebeveynlere tebriklerini iletti.

Başkan Vekili Uysal, Fethiye Belediyesi olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmaya devam ediyoruz. 'Hoşgeldin Bebek' projemizle ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyor, yeni doğan bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.