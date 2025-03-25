Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri İftarında Bir Araya Geldi

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ve aileleri, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa katılan Belediye Başkanı Alim Karaca, "Hep birlikte, daha temiz bir Fethiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ve aileleri, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa katılan Belediye Başkanı Alim Karaca, temizlik işlerinde görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, emekleri için teşekkür etti.

"Fethiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Karaca, Fethiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan personelin ve onların fedakar ailelerinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hep birlikte, daha temiz bir Fethiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.