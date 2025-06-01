Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timince kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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