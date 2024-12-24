Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T. (31) Kargı Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 10 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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