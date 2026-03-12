Fethiye'de Sağlık Çalışanlarının Objektifinden Sanat Şöleni: 14 Mart Sergisi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Sağlık Çalışanlarının Objektifinden Sanat Şöleni: 14 Mart Sergisi Açılıyor

12.03.2026 12:35  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının sanatsal bakış açılarıyla bir fotoğraf sergisi düzenleyecek. IMPC tarafından organize edilen etkinlik, tıp dünyasının estetik yönünü fotoğraflarla sergileyecek.

(MUĞLA)Fethiye, 14 Mart Tıp Bayramı'nı dünyaca ünlü tıp çalışanlarının sanatsal bakış açılarıyla kutlamaya hazırlanıyor. Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) üyelerinin eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi, tıp dünyasının estetik ve insani yönünü fotoğraf kareleriyle sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Fethiye'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, sağlık sektöründe görev yapan profesyonellerin sanatsal yeteneklerini sergileyeceği özel bir sergi düzenleniyor. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren IMPC tarafından organize edilen etkinlik, doktorlardan paramediklere kadar pek çok sağlık çalışanını fotoğraf sanatı çatısı altında buluşturuyor.

Doğadan tıp temalı kompozisyonlara geniş yelpaze

Sergide; doğa manzaraları, hayvan figürleri, insan portreleri ve soyut kompozisyonların yanı sıra tıp dünyasının içerisinden çekilmiş sanatsal fotoğraflar yer alacak. Türk ve yabancı sağlık çalışanlarının imzasını taşıyan eserler, izleyicilere tıp insanlarının yoğun çalışma temposu dışındaki duyarlı ve sanatsal dünyasını tanıma fırsatı sunacak.

Açılış Özer Olgun Kültür Merkezi'nde

Etkinliğin resmi açılışı, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Fethiye'deki bu anlamlı sergi; Fethiye Belediyesi, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin iş birliği ve katkılarıyla hayata geçiriliyor.

IMPC: Tıbbı sanatla birleştiriyor

2023 yılında FIAP onayıyla kurulan ve 2024 yılı itibarıyla küresel düzeyde faaliyet göstermeye başlayan IMPC (International Medical Photographers Club), tıp ve paramedikal meslek mensuplarının sanatsal deneyimlerini paylaşmalarına zemin hazırlıyor. Fethiye'deki bu sergi, kulübün Türkiye'deki sanatsal hareketliliğini yansıtan en önemli duraklardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA

Tıp Bayramı, Etkinlik, 14 Mart, Fethiye, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Sağlık Çalışanlarının Objektifinden Sanat Şöleni: 14 Mart Sergisi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
Konya’da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 12:58:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Fethiye'de Sağlık Çalışanlarının Objektifinden Sanat Şöleni: 14 Mart Sergisi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.