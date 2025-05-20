Fethiye'de 3 Şüpheli Tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sefer Kocaaslan, Murat Kara ve Rabia Güçlü tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),