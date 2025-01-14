Fethiye\'de 320 Milyon TL Yatırım İle Yol Yenileme Projesi Başlatıldı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarına 320 milyonluk yatırım yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürerek, turizmin önemli merkezlerinden Fethiye'nin yollarını yeniliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiindeki Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi'ndeki Hisarönü-Kayaköy Yolu ve ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında bölgeye yaklaşık 320 milyon TL değerinde yatırım yapılması planlanıyor.

11 bin metre sıcak asfalt, 6 bin 500 metre otokorkuluk çalışması

Proje, Fethiye'nin altyapı sorunlarına çözüm sunarken üstyapı düzenlemeleriyle de bölgeye estetik bir görünüm kazandıracak. Altyapı çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek. Üstyapı çalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak, 11 bin metrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlanacak. Ayrıca, yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirilecek.

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fethiye'nin daha güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunarak hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Patlangıç Mahalle Muhtarı Ali Cabbar, çalışmalara ilişkin, "Fethiye-Ölüdeniz yolumuz, dünyaya açılan bir pencere niteliğinde. Ancak yolun yetersizliği nedeniyle halkımızdan şikayetler alıyoruz. Bu yolun düzenlenmesiyle turizme olumlu katkılar sağlanacağını düşünüyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Ölüdeniz yolunun düzenlenmesini programına almış. Yolumuzda hem genişletme hem de yenileme çalışmaları yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya da "Uzun zamandır beklediğimiz bir çalışmaydı. Bu özlemimizi Muğla Büyükşehir Belediyemiz gideriyor. Bizi yalnız bırakmadıkları için Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ölüdeniz'de yaşayan Melissa Güler, "Çalışmalar tamamlandığında Ölüdeniz'in çok daha modern bir yola kavuşacağını düşünüyorum. Yeni yol sayesinde umarım bu muhteşem manzaralar daha fazla turist çeker" dedi.

Bir diğer vatandaş Necdet Kara ise "Yolun yenilenmesi ve rahat bir ulaşım imkanı sunması turizm açısından büyük bir avantaj olacak" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:

"Fethiye'yi modern altyapı ve üstyapı çözümleriyle geleceğe hazırlıyoruz"

"Fethiye'de hayata geçireceğimiz bu kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin gereksinimlerine uygun modern altyapı ve üstyapı çözümlerini de uygulayacağız. Bu çalışmalar vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek Ölüdeniz ve Kayaköy gibi turistik bölgelere çağdaş bir görünüm kazandıracak. Altyapı ve üstyapı projeleri, bölgenin sürdürülebilir kalkınması için büyük bir öneme sahip. Bu projeyle, turizm potansiyelini artırarak uzun vadede ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, geleceğe daha güçlü ve dayanıklı bir Fethiye bırakmak."