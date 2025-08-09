Fethiye\'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalyan Deresi mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik dalış timi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler bölgedeki 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.