Fethiye'de apartman deposunda çıkan yangın otomobile sıçradı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Akarca Mahallesi 826. Sokaktaki bir apartman deposunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi, otomobilde hasar oluştu.
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