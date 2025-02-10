Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan 6 metre uzunluğundaki bir teknenin denizde sürüklendiği ve Çalış Plajı açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
TAHLİSİYE-5 hızlı can kurtarma botuyla çekilerek Şat Burnu İskelesi'ne yanaştırılan teknedeki 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Arıza Yapan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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