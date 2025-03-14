Fethiye'de Balık Pazarı Çevresinde Yenileme Çalışmaları Başladı

(MUĞLA) - Fethiye şehir merkezinde bulunan Balık Pazarı çevresinde, yol ve altyapıda meydana gelen bozulmalar nedeniyle yenileme ve drenaj çalışmaları başlatıldı.

Fethiye Belediyesi, Balık Pazarı çevresinde yol ve altyapı çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında belirlenen bölgelerde yol ve altyapı düzenlemeleri yapılacak. Bu süreçte Balık Pazarı etrafındaki sokaklar trafiğe kapatılacak.

Belediye Başkanı Alim Karaca, "Balık Pazarı çevresinde meydana gelen yol ve altyapı bozulmaları nedeniyle drenaj kanalları ve yol yenileme çalışmalarına başladık. Çalışmalar süresince, haritada kırmızı ile belirtilen alanlar trafiğe kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Yaşanabilecek geçici aksaklıklar için anlayışınızı rica eder, desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.