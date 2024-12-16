Fethiye'de Çevre İçin Yenilikçi Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye'de Çevre İçin Yenilikçi Proje

Fethiye\'de Çevre İçin Yenilikçi Proje

Fethiye'de barkod sistemli atık toplama projesi ile geri dönüşüm bilinci artırılıyor.

16.12.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor.

Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla başlattıkları Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Projenin her geçen gün geliştirildiğini dile getiren Karaca, "Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Fethiye'mizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak ise atıkları titizlikle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Alim Karaca, Teknoloji, Fethiye, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Çevre İçin Yenilikçi Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’li belediyeler, SGK prim borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler, SGK prim borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyor.
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Çevre İçin Yenilikçi Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.