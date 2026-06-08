Fethiye'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı

Fethiye\'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı
08.06.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de İbrahim Solak'ı öldüren sanıklara müebbet hapis cezası, suça sürüklenen çocuğa 15 yıl verildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, İbrahim Solak'ın (23) evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklardan Murat Kara ve Sefer Kocaaslan 'kasten öldürme' suçundan müebbet, suça sürüklenen çocuk Rabia G. (15) ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 3 sanığa 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 4'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklar Hüseyin K. ve Emine T. ise gözcülük yaptıkları ve konut dokunulmazlığını ihlalden toplam 14'er yıl hapis cezası aldı. Yağmur A. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay, geçen yıl 18 Mayıs'ta Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Solak'ın evinden tabanca sesi geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tüfekle öldürüldüğü saptanan Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, motosiklet tamircisi olan ve bir süre önce otellerde çalışmak için Denizli'den ilçeye geldiği belirtilen İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü şüphelilerin eve bahçe duvarından atlayarak girdiğini tespit etti. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin İbrahim Solak'ın arkadaşları Rabia G. (15), Yağmur A., Sefer Kocaaslan ve Murat Kara olduğunu belirledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldukları tespit edilen 4 şüpheli, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Kocaaslan, Kara ve Rabia G. tutuklanırken, Yağmur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaya ilişkin Denizli'de oldukları belirlenen Hüseyin K. ve Emine T. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hüseyin K. ve Emine T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İbrahim Solak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G., Murat Kara ile tutuksuz sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ile Emine T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması geçen 5 Haziran'da görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Rabia G. (15), Sefer Kocaaslan ve Murat Kara ile tutuksuz yargılanan Yağmur A., Hüseyin K. ve Emine T. ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Rabia G., Murat Kara ve Sefer Kocaaslan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan Rabia G.'nin müebbet hapis cezası ise yaşı nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirildi.

Ayrıca 3 sanığa 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 4'er yıl hapis cezası verildi. Kararın açıklanmasının ardından Rabia G. mahkeme salonunda baygınlık geçirdi. Diğer sanıklar Hüseyin K. ve Emine T. ise 'Kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında gözcülük yaptıkları gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası aldı. Hüseyin K. ve Emine T. ayrıca 'Konut dokunulmazlığını ihlal suçuna yardım' suçundan da 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Yağmur A. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İbrahim Solak, 3. Sayfa, Fethiye, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
Narin’in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu Narin'in köyünde ara seçim: Yeni muhtar belli oldu
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL’lik para trafiği tespit edildi Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:28
Cinayet gibi kaza Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
14:48
Yaz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde Fener’de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:16:01. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.