Fethiye\'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, İbrahim Solak'ın (23) evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklardan Murat Kara ve Sefer Kocaaslan 'kasten öldürme' suçundan müebbet, suça sürüklenen çocuk Rabia G. (15) ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 3 sanığa 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 4'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklar Hüseyin K. ve Emine T. ise gözcülük yaptıkları ve konut dokunulmazlığını ihlalden toplam 14'er yıl hapis cezası aldı. Yağmur A. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay, geçen yıl 18 Mayıs'ta Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Solak'ın evinden tabanca sesi geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tüfekle öldürüldüğü saptanan Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, motosiklet tamircisi olan ve bir süre önce otellerde çalışmak için Denizli'den ilçeye geldiği belirtilen İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü şüphelilerin eve bahçe duvarından atlayarak girdiğini tespit etti. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin İbrahim Solak'ın arkadaşları Rabia G. (15), Yağmur A., Sefer Kocaaslan ve Murat Kara olduğunu belirledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldukları tespit edilen 4 şüpheli, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Kocaaslan, Kara ve Rabia G. tutuklanırken, Yağmur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaya ilişkin Denizli'de oldukları belirlenen Hüseyin K. ve Emine T. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hüseyin K. ve Emine T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İbrahim Solak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G., Murat Kara ile tutuksuz sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ile Emine T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması geçen 5 Haziran'da görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Rabia G. (15), Sefer Kocaaslan ve Murat Kara ile tutuksuz yargılanan Yağmur A., Hüseyin K. ve Emine T. ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Rabia G., Murat Kara ve Sefer Kocaaslan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan Rabia G.'nin müebbet hapis cezası ise yaşı nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirildi.

Ayrıca 3 sanığa 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 4'er yıl hapis cezası verildi. Kararın açıklanmasının ardından Rabia G. mahkeme salonunda baygınlık geçirdi. Diğer sanıklar Hüseyin K. ve Emine T. ise 'Kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında gözcülük yaptıkları gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası aldı. Hüseyin K. ve Emine T. ayrıca 'Konut dokunulmazlığını ihlal suçuna yardım' suçundan da 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Yağmur A. hakkında ise beraat kararı verildi.