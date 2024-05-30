Fethiye'de Denetimli Serbestlikten Faydalanan Hükümlüler Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Fethiye'de Denetimli Serbestlikten Faydalanan Hükümlüler Çevre Temizliği Yaptı

Fethiye\'de Denetimli Serbestlikten Faydalanan Hükümlüler Çevre Temizliği Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlü, Boncuklu Koyları ve Oyuktepe mevkisindeki çöpleri topladı. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplanan atıklar, ayrıştırılmak üzere bölgeden götürüldü. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, katılım sağlayan hükümlülere teşekkür ederek, Fethiye'nin korunması gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 18:49
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlü, çevre temizliği yaptı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 40 hükümlü, Yarımada bölgesinde bulunan Boncuklu Koyları ve Oyuktepe mevkisindeki çöpleri topladı.

Adalet Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplanan atıklar, ayrıştırılmak üzere bölgeden götürüldü.

Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar yaptığı açıklamada, "Hepimiz bir şekilde çevreyi kirletiyoruz. Ne zaman işin içine girip temizlemeye başlayınca anlıyoruz çevremizi temiz tutmak konusunda ne kadar duyarsız olduğumuzu. Fethiye'yi hep beraber korumalıyız. Bu vesile ile katılım sağlayan hükümlülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fethiye'de Denetimli Serbestlikten Faydalanan Hükümlüler Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
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