Fethiye'de Dolandırıcılık Operasyonu
Fethiye'de Dolandırıcılık Operasyonu

Fethiye\'de Dolandırıcılık Operasyonu
14.03.2026 16:34
Fethiye merkezli dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 12 ilde, internetten 'yatırım vaadiyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç şebekesine yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten 'yatırım' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç şebekesine yönelik 11 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Ankara, Van, Adana, Kırklareli, Yalova, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet üzerinden 'AK YATIRIM 'ismiyle faaliyet gösteren sahte siteden vatandaşları ağlarına düşürdüğü belirlendi. Siteye giriş yapan kullanıcılarla WhatsApp üzerinden iletişime geçen şebeke üyelerinin, mağdurlara 'yabancı ülke borsalarından hisse senedi alarak yüksek kazanç elde etme' vaadinde bulunduğu saptandı. Mağdurların bu vaatlere inanıp, şüphelilerin belirlediği banka hesaplarına toplam 21 milyon 500 bin TL gönderdikleri ve bu paraların organize şekilde buharlaştırıldığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelilerden 4'ü hakkında ev hapsi, 3'ü hakkında ise yurt dışı yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethiye'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
