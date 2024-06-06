Fethiye'de Filistin-Gazze'ye Destek Yürüyüşü ve Mitingi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Fethiye'de Filistin-Gazze'ye Destek Yürüyüşü ve Mitingi Gerçekleştirildi

Fethiye\'de Filistin-Gazze\'ye Destek Yürüyüşü ve Mitingi Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Birlik ve İyilik Platformu, Fethiye Kaymakamlığı ile belediye önderliğinde Filistin-Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi düzenlendi. Katılımcılar, sahil bandında toplanarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan bir paramotor uçuşu gerçekleştirildi. Mitingde ise selalar okundu ve etkinliğe Fethiye Kaymakamı, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

06.06.2024 19:29
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Filistin- Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.

Fethiye Birlik ve İyilik Platformu, Fethiye Kaymakamlığı ile belediye önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, sahil bandında toplandı.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Beşkaza Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Soykırıma hayır", "Fethiye burada Filistin'in yanında" sloganları atttı. Yürüyüş sırasında Filistin bayrağı taşıyan bir paramotor uçuş yaptı.

Meydanda, okunan selanın ardından miting sona erdi.

Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Filistin-Gazze'ye Destek Yürüyüşü ve Mitingi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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