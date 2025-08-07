Fethiye\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, iki farklı suçtan hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'nin, Karaçulha Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
