Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı

03.07.2026 22:35
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18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan D.O., Fethiye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O'nun kentte olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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