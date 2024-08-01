Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 26 işletmeye 918 bin 250 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi.
Bin 661 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Ekiplerce, 26 işletmeye 918 bin 250 lira idari para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 26 işletmeye ceza - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?