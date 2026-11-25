Fethiye'de İnlice mevkisinde beton mikserinde çıkan yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye-Muğla kara yolu İnlice mevkisinde seyir halindeki beton mikserinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin Fethiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında beton mikseri hasar gördü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fethiye-Muğla kara yolu İnlice mevkisinde ilerleyen beton mikserinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle beton mikserinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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