Muğla'nın Fethiye ilçesinde intihar ettiği iddia edilen kişinin arkadaşı, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede dün gece Mustafa A, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın Foça Mahalle'deki evinde tabancayla intihar ettiği ihbarında bulundu.
Belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerince cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mustafa A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de İntihar İddiası: Arkadaş Cinayet Zanlısı - Son Dakika
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