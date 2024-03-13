Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kayaköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanırken, kazı yeri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde çeşitli kazı aletleri ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

13.03.2024 19:49  Güncelleme: 19:53
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayaköy Mahallesi'nde bir grubun izinsiz kazı yaptığı yönde ihbar aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı yeri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde jeneratör, hilti, matkap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Kayaköy, Fethiye, Muğla, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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