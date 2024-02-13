Fethiye'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Fethiye'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Fethiye\'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara üretimi yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 sigara dolum makinesi, 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 31 bin 400 boş makaron ve 6 bin 576 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

13.02.2024 15:53
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 3 sigara dolum makinesi, 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 31 bin 400 boş makaron ile 6 bin 576 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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