Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobiliyle çarptığı yabancı uyruklu kadın ağır yaralanan sürücü tutuklandı.
Dün meydana gelen kaza sonrası emniyetteki işlemlerinde kardeşi Ö.K'nin kimliğini verdiği belirlenen sürücünün isminin Ş.K. olduğu tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazada ağır yaralanan İngiliz Lisa Jane Di Palma'nın (61) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde dün, karşıya geçmeye çalışan Lisa Jane Di Palma'ya, Ş.K yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, sürücü ise gözaltına alınmıştı.
Fethiye'de Kaza: Sürücü Tutuklandı
