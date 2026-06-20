Fethiye'de Komşu Cinayeti! - Son Dakika
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Fethiye'de Komşu Cinayeti!

20.06.2026 19:40
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Ramazan Çalışkan, komşusu Osman Küçükgüzel tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay anı kamerada.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Ramazan Çalışkan'ın (42) bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartıştığı komşusu Osman Küçükgüzel (62) tarafından av tüfeğiyle öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anı ve çocukların panikle kaçtığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Ramazan Çalışkan'a ve yanındaki eşi Emine Çalışkan (40) ile çocuklarına ateş etti. Çalışkan ile eşi kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği Emine Çalışkan ile kızı E.Ç. (13) ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Küçükgüzel işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çalışkan ve eşinin bahçe kapısı önünde bulundukları sırada silah sesinin duyulduğu, ardından Çalışkan çiftinin yere yığıldığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, olay sırasında çocukların panik içinde eve doğru kaçarken çığlıkları duyuluyor. (

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Şiddet, Yaşam, Suç, Son Dakika

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