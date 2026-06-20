Fethiye'de Komşusunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren, onun eşi ve kızını da yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, 18 Haziran'da Eldirek Mahallesi'nde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan tartışma sonucu av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan'ı (42) öldüren, eşi Emine Çalışkan (40) ile kızları Ecrin Çalışkan'ı da yaralayan Osman Küçükgüzel'in (62), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.