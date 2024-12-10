Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye- Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Y'nin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Minibüs Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?