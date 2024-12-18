Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.S'nin (17) kullandığı 48 ARS 282 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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