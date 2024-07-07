Fethiye'de Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Ural Postalcı (83), ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi. Postalcı, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 katlı binada 2 Temmuz'da patlama meydana gelmiş, ağır yaralanan Ural Postalcı sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
İncelemede, mutfaktaki tüpten kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edilmişti.
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