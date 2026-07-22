Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Yangının İnlice'ye Ulaşmaması İçin Tüm Gücümüzle Çalışıyoruz

(MUĞLA)-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye'deki orman yangınına ilişkin, "Büyükşehir İtfaiyemiz yerleşim yerlerini ve konutları korumak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının İnlice'ye ulaşmadan kontrol altına alınması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayarak İnlice yönüne ilerleyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, söndürme çalışmalarının Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, belediyeye bağlı tüm birimlerin sahada görev yaptığını söyledi.

Aras, "Gökçeovacık Mahallemizde başlayan yangın şu anda İnlice Mahallemize doğru ilerliyor. Bölgede Orman Genel Müdürlüğümüzün kara ve hava unsurları, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, çevre ilçelerden gelen itfaiyelerimiz, MUSKİ arazözlerimiz ile belediyemizin iş makineleri ve su tankerleri görev yapıyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz ve ihtiyaç duyulan her konuda destek sağlıyoruz. Büyükşehir İtfaiyemiz de asli görevi olan yerleşim yerlerini ve konutları korumak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığımız, İtfaiye Dairesi Başkanlığımız ve tüm ekiplerimiz sahada. Biz de yangının İnlice'ye ulaşmadan kontrol altına alınması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.