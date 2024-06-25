Fethiye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Fethiye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Fethiye\'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

25.06.2024 00:25
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nazmi A. idaresindeki 48 ABU 378 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkisinde, Arif Gültekin'in kullandığı 48 PG 456 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosikletteki Diler Gültekin'in (49) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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