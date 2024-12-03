Fethiye'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Erişebilirlik Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Erişebilirlik Konferansı Düzenlendi

Fethiye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Fethiye'de Erişebilirlik' konulu bir konferans düzenledi. Konferansta engelli bireylerin yaşamı için yapılması gerekenler ve engelsiz turizm hedefleri üzerine konuşmalar yapıldı.

03.12.2024 14:34
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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için Özer Olgun Kültür Merkezi'nde, "Fethiye'de Erişebilirlik" konulu bir konferans düzenledi. Belediye Başkanı Alim Karaca, "Önümüzdeki süreçte Fethiye'de engelsiz turizm sektörü ve engelsiz bir şehir yaratabilmek için hep beraber çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.

Fethiye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Fethiye'de Erişebilirlik" konulu bir konferans düzenledi. Konferansta, Engelli Bakım Rehabilitasyon İletişim ve Erişilebilirlik Uzmanı Adem Kuyumcu katılımcılara engelli bireylerin hayatlarını daha iyi bir şekilde sürdürmeleri için bilimsel ve istatistiksel açıklamalarda bulundu. Konferansa, Belediye Başkanı Alim Karaca, Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, birim amirleri, ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çeşitli rehabilitasyon merkezlerinin temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta, Fethiye Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerinin anlatıldığı kısa bir film yayınlandı. Konferans, Engelli Bakım Rehabilitasyon İletişim ve Erişebilirlik Uzmanı Adem Kuyumcu'nun sunumuyla devam etti. Kuyumcu konuşmasında, bireylerin zihinsel ve bedensel farklılıklarına toplum tarafından engel getiren bakış açısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin yasal mevzuat hakkında da açıklamalarda bulunan Adem Kuyumcu, engelli bireylerin hayatlarını zorlaştıran günlük uygulamalara ilişkin çeşitli görseller ile kamu yönetimlerinin doğru ve yanlış örneklerini katılımcılar ile paylaştı.

Konferans sonunda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bugün, Dünya Engelliler Günü ama biz sadece bugün değil, göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde engelsiz bir yaşam ortamı yaratmak için ekibimizle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar yeterli mi? Bana göre yeterli değil, hala yapılması gereken çok şey var. Bugün burada konusunda uzman akademisyen Adem Kuyumcu'yu ağırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Fethiye'de engelsiz turizm sektörü ve engelsiz bir şehir yaratabilmek için hep beraber çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bizler onların hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Buradaki dernek başkanlarımız da zaten bunu çok iyi bilirler. Burada geçen 5 yıllık görev sürem boyunca projelerimizi hep birlikte, ortak akılla hayata geçirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Fethiye'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Erişebilirlik Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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