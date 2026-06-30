Fethiye'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 10 şarjör ile 10 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.