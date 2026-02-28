Fethiye'de Sanayi Sitesi Arazisi Onaylandı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, oda öncülüğünde yürütülen sanayi sitesine tahsis edilecek arazinin orman vasfının kaldırılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Çıralı, yaptığı açıklamada Fethiye ve Seydikemer'in sanayi altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi için önemli bir aşamanın tamamlandığını belirtti.

FTSO öncülüğünde yürütülen sanayi sitesine tahsis edilecek arazinin orman vasfının kaldırılmasına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak, Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini aktaran Çıralı, "Bölgemiz ticaretini canlandıracak, sanayideki işletmelerimizin sıkıntılarının çözümünü sağlayacak Karma Sanayi Sitesi için önemli bir eşiği daha aştık. Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çıralı, kararın çıkmasıyla birlikte bölgeye müjdeli haberi vermekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Fethiye ve Seydikemer Karma Sanayi Sitesinin, bölge ticaretini canlandıracağını ve sanayideki işletmelerin yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlayacağını vurgulayan Çıralı, "Siyasilerimiz ve kurumlarımızın da desteğiyle dayanışma içinde karma sanayi sitemizin arazi tahsisi sürecinin de tamamlanarak, temelinin en kısa sürede atılacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.