Fethiye'de Sigara İzmariti Temizleme Etkinliği Düzenlendi

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, sigara izmariti kirliliğini azaltmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Çalış Halk Plajı'nda gönüllülerle birlikte kum eleme etkinliği düzenledi. Toplanan izmaritler farkındalık yaratmak için sergilendi.

Fethiye Belediyesi, Çalış Plajı'nda gönüllülerle birlikte sigara izmaritlerini temizlemek için kum eleme etkinliği yaptı. Etkinlik alanında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından tasarlanan, atıklardan yapılmış tabloların sergilenmesi ile sıfır atık bilinci konusunda ilk adım olan "Atma Değerlendir" mesajı verildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, "Sigara izmaritleri doğada 10 yıla kadar kalabiliyor. Sigara izmaritinin filtresi selüloz asetat denen ve biyolojik olarak zor çözünen bir plastik cinsinden yapılır. Bu plastikler mikroplastiklere dönüşerek doğal yaşamı tehdit ediyor. Plastiğin yanı sıra nikotin, ağır metaller ve diğer toksik maddeler de izmaritlerin çevreye atılması ile yayılıyor ve ciddi çevresel problemler ortaya çıkıyor. Bu yüzden her zaman söylediğimiz gibi sürdürülebilir bir çevre için korumak başlıca görevimizdir. Her atığı ait olduğu kutulara atalım" dedi.

Çalışmanın ardından yapılan asamblaj sergisi de yoğun ilgi gördü.