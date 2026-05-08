Fethiye'de Tanker Yangını Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
08.05.2026 22:49
Fethiye'de akaryakıt istasyonunda tanker yangını güvenlik kamerasına yansıdı, 1 saat sürede söndürüldü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tankerde çıkan yangının, güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, istasyondaki boşaltım esnasında tankerin üst kısmından sızan mazotun egzoza temas etmesi ile tankerin alev alması ve yaşanan panik anları yer aldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 15 ton mazot yüklü 48 H 6833 plakalı tanker, bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankeri tamamen sardı. Alevler, bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 48 JS 627 plakalı otomobil ile 48 AOG 018 plakalı motosiklete de sıçradı. Motosiklet ile tanker tamamen yanarken, otomobilin ön kısmı ise zarar gördü. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçebilmek için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 7 araç ve 17 personelin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, istasyondaki boşaltım esnasında tankerin üst kısmından sızan mazotun egzoza temas etmesi ile tankerin alev alması, bir istasyon çalışanının yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale etmek istemesi ve yaşanan panik anları yer aldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
