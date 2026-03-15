Fethiye'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Fethiye-Muğla kara yolu İnlice Işıklı Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 MHP 048 plakalı otomobil ile E.Ç. (22) yönetimindeki 48 E 7523 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.Ç. ile aracında bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
