Fethiye'de Ücretsiz Okçuluk Kursları Başlıyor

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında 8-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz okçuluk kursları düzenleyecek.

Fethiye Belediyesi, 31 Mart-4 Nisan günleri arasında 8-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz modern okçuluk kursları düzenleyecek. Ara tatil dönemine denk gelen kurs, çocukların hem sportif bir aktiviteyle vakit geçirmesini hem de okçuluğu profesyonel şekilde öğrenmelerini sağlayacak. Eğitimler, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun sertifikalı antrenörlerinden Kartal Cenk Taş tarafından verilecek ve kurslara katılım ücretsiz olacak.

Antrenör Kartal Cenk Taş, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak bu etkinliğe yoğun ilgi beklediklerini söyledi.