Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Fethiye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

22.11.2024 12:16
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, Ölüdeniz Mahallesi ormanlık alanında yaptıkları aramada, 4 parça halinde esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuyu ormanlık alana bıraktığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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