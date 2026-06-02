Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün ormanlık alana düşmesi sonucu pilot ve yolcu yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1900 metre pistinden, pilot İ.Ü. yönetimindeki tandem yamaç paraşütü Rusya uyruklu yolcu A.S. ile havalandı.
Henüz belirlenemeyen nedenle paraşüt ormanlık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yamaç Paraşütü Ormana Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?