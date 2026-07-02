Fethiye\'de Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinde çıkan yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaçulha Mahallesi Karakaklık Caddesi'ndeki bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde çalışan 2 kişi, alevlere müdahale ederek söndürdü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekibince iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinin mutfağında hasar oluştu.