Fethiye'de yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Fethiye'de yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, çevredeki bungalov ve restoranlara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

14.07.2024 22:17
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik Mahallesi Koca Çalış mevkisinde bir bungalovda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki bungalov ve restoranlara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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