Fethiye'de Yapay Zeka Eğitimi Verildi
Fethiye'de Yapay Zeka Eğitimi Verildi

Fethiye\'de Yapay Zeka Eğitimi Verildi
17.02.2026 13:33
FTSO, üyelerine yapay zeka eğitimleri ile iş dünyasında verimliliği artırmayı hedefliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarına yönelik yapay zeka eğitimi verildi.

Odanın Meğri Toplantı Salonu'nda eğitmen Osman Ozan Kanal tarafından iki gün süren eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yürütüldü.

Eğitimin teorik bölümünde katılımcılara yapay zekanın temel çalışma prensipleri, iş dünyasında kullanım alanları ve güncel yapay zeka araçlarının kurumsal verimlilikte nasıl konumlandırılabileceği aktarıldı.

Bu kapsamda yapay zeka programlarının araştırma, yazışma, raporlama, içerik üretimi ve bilgiye hızlı erişim gibi süreçlerde sağladığı katkılar örnekler üzerinden ele alındı.

Katılımcılar, doğru soru kurgusunun ve net talimatların çıktı kalitesini nasıl yükselttiğini, kurumsal dil, hedef kitle ve amaç odaklı komut tasarımlarıyla deneyimledi.

Ayrıca dijital dönüşüm perspektifinde, yapay zekanın iş akışlarını hızlandırma, standartlaştırma ve karar süreçlerini destekleme potansiyeli üzerinde duruldu.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise oda çalışanlarının, birimlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir yapay zeka asistanları geliştirmeleri üzerinde duruldu. Örneklerle yapay zekanın günlük çalışma düzenine entegrasyonu ele alındı. Metin üretiminin yanı sıra görsel oluşturma, proje ve sunum hazırlama, üzerinden örnek uygulamalar yapıldı.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, yapay zekanın kurumlarda verimlilik ve hizmet kalitesi açısından yeni bir eşiği temsil ettiğini söyledi.

Amacın üyelere sunulan hizmetleri daha hızlı, daha anlaşılır ve daha veriye dayalı şekilde güçlendirmek olduğunu belirten Çıralı, "Bu dönüşümün, odamızın kurumsal kapasitesini büyüteceğine inanıyoruz. Hedefimiz, yapay zekayı veri güvenliği ve etik ilkeler çerçevesinde, karar destek ve süreç iyileştirme aracı olarak konumlamak. FTSO'da bu dönüşümü sahipleniyor. Hem iç işleyişte verimliliği artıracak hem de üyelerimize dokunan hizmetlerde kaliteyi yükseltecek adımları kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yapay Zeka, Teknoloji, Fethiye, Güncel, Son Dakika

