Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın D'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Durkadın D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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